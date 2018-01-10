Bloomberg: Kodak создаст собственную криптовалюту

Американский производитель фотооборудования Kodak намерен создать собственную криптовалюту. Как передает Арменпресс, об этом сообщило 9 января агентство Bloomberg.

По его данным, компания запустит соответствующую блокчейн-платформу под названием KodakOne в конце текущего месяца. Она будет нацелена в первую очередь на профессиональных фотографов и станет своеобразным реестром прав собственности на фотоработы. Пользователи KodakOne смогут с ее помощью регистрировать свои фотоматериалы, а также продавать на них лицензии. Оплата будет производиться в создаваемой криптовалюте под названием Kodakcoin.



