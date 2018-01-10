Время в Ереване: 11:07:36,   10 Январь

Bloomberg: Kodak создаст собственную криптовалюту


Американский производитель фотооборудования Kodak намерен создать собственную криптовалюту. Как передает Арменпресс, об этом сообщило 9 января агентство Bloomberg.

По его данным, компания запустит соответствующую блокчейн-платформу под названием KodakOne в конце текущего месяца. Она будет нацелена в первую очередь на профессиональных фотографов и станет своеобразным реестром прав собственности на фотоработы. Пользователи KodakOne смогут с ее помощью регистрировать свои фотоматериалы, а также продавать на них лицензии. Оплата будет производиться в создаваемой криптовалюте под названием Kodakcoin.





Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации