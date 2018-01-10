Мужская сборная Армении по спортивной гимнастике проводит сборы в Цахкадзоре. Как передает «Арменпресс» со слов главного тренера сборной Акопа Серопяна, сборная Армении по спортивной гимнастике начала подготовку к сезону-2018.

«В сборах принимают участие 13 человек, в том числе, тренеры. Есть несколько юниоров. Состязания предстоят во второй половине года, поэтому на этих сборах акцент ставится на общей физической подготовке»,- сказал он.

Сборы завершатся 20-го января.