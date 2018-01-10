В Японии 1,2 млн юношей и девушек отметили День совершеннолетия

Государственный праздник День совершеннолетия отметили в понедельник, 8 января, в Японии. Он посвящен юношам и девушкам, которым за последний год исполнилось 20 лет, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В этом году, по данным министерства по административным делам и коммуникациям, уровень прироста новых совершеннолетних в стране за год не изменился и составил 1,23 млн человек.

Большинство японок отмечают праздник в ярких зимних кимоно с длинными, почти до пола рукавами. Наряд украшает повязанный пышным узлом пояс "оби" и пушистый накладной меховой воротник. На ногах - лакированные шлепанцы-"дзори", в руках - крохотная сумочка.

Возраст совершеннолетия в 20 лет был установлен в Японии в 1876 году. Государственный праздник по этому случаю ввели в 1948 году. В то же время традиции проводить по поводу наступления совершеннолетия различные церемонии существуют в стране с глубокого средневековья.