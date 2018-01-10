Турецкий депутат от прокурдской Демократической партии народов Лейла Зана лишится мандата за отсутствие на заседаниях. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Demokrathaber.net.

17-го ноября 2015 года Лейла Зана начала приносить присягу, сказав на курдском «Да здравствует мир!», а слова «турецкий народ» в тексте присяги заменила словами «Народ Турции», по этой причине присяга не былаа принята, а 20-го июля 2017 года президиум Меджлиса внес предложение о лишении депутатского мандата депутата от прокурдской Демократической партии народов Турции Лейлы Зана. Особая комиссия Меджлиса Турции дала положительное заключение по вопросу лишения депутатского мандата депутата от прокурдской Демократической партии народов Турции Лейлы Зана. Сейчас же указанное заключение будет поставлено на обсуждение на заседании Меджлиса.

Вместо Лейлы Зана на заседании ее будет защищать другой депутат от прокурдской Демократической партии народов – Мерал Даныш Бешташ. Если в резульыаые голосования дклад комиссии будет принят, турецкий депутат Лейла Зана лишится мандата.

По итогам выборов 1-го ноября 2015 года прокурдской Демократической партии народов Турции удалось пройти в Меджлис с 59 мандатами, за прошедшее время они были лишены 5 мандатов. Если предложение о лишении депутатского мандата депутата от прокурдской Демократической партии народов Турции Лейлы Зана пройдет, то у Демократической партии народов останется 53 мандата.

В Турции были задержаны два сопредседателя крупнейшей оппозиционной прокурдской Демократической партии народов Турции (HDP), а также 12 депутатов из 59 от Демократической партии народов Турции. Селахаттин Демирташ был задержан в Диарбекире, полиция задержала сопредседателя партии Фиген Юкседаг в Анкаре.

Практически одновременно с сопредседателями были задержаны депутаты турецкого парламента от HDP, среди которых Зия Пир, Гулсер Йылдырым и заместитель сопредседателя партии Сырры Сурейя Ондер и др.

Из прокуратуры Диарбекира сообщают, что против задержанных ведется расследование по обвинению «в участии в террористичесих группировках, организации преступлений и террористической пропаганде». Фиген Юкседаг и Нурсель Айдоган были лишены депутатской неприкосновенности.