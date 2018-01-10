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На водной территории озера Арпи запретили охоту и рыбалку


Министр охраны природы Армении Арцвик Минасян подписал поручение, в соответствии с которым до 31 января 2018 года запрещено заключение договоров для осуществления любительской охоты и рыбалки на водных территориях озера Арпи в Ширакской области РА. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства охраны природы Армении.

ВРИО директора ГНКО «Национальный парк озеро Арпи» Г.Алекяну поручено усилить контроль с целью предотвращения незаконной охоты и рыбалки. 

Администрации Национального парка поручено представить к 29-му января докладную о дальнейших мероприятиях и возмжности разрешения любительской охоты и рыбалки на водных территориях озера Арпи с научным обоснованием.


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