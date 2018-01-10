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В Армении госпитализировано около 600 человек с ОРВИ


В Армении в настоящее время госпитализировано около 600 человек с острыми респираторными заболеваниями и гриппом. Активация острых респираторных заболеваний в республике обусловлена активными контактами населения в праздничные дни.  Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства здравоохранения Армении.

Ежедневный мониторинг показал, что заболеваемость особенно распространена среди малолетних детей, чем и объясняется загруженность детских больниц Еревана. Из указанных 600 пациентов, проходящих лечение в медицинских учреждения Армении, большинство являются детьми в возрасте до 2-х лет. 
В медицинских учреждениях также проходят лечение пациенты с воспалением лёгких и бронхитом.  Состояние больных оценивается как лёгкой и средней тяжести с положительной динамикой. Больных с симптомами тяжелого воспаления легких, обусловленного осложнениями после гриппа, нет.

В 2015-2016 годах, в частности, во время сезона гриппа в стационарные медучреждения с острыми респираторными инфекциями обращались почти 1000-1500 человек. 
Медицинские учреждения Армении обеспечены противовирусными препаратами, которые обеспечивают полное лечение острых респираторных инфекций и гриппа. 

По результатам проведённых лабораторных исследований, с ноября 2017 года в Армении распространены виды гриппа А и В, а также другие респираторные инфекции (риновирусы, поксвирусы, парагрипп и респираторные вирусы). Уязвимыми группами для данных вирусов являются люди всех возрастов и, в особенности, малолетние дети. 

Лучший способ избежать заражения - исключить контакты со всеми лицами с симптомами заболеваний. Если же вы уже заболели, не выходите из дома, не отправляйте больных детей в  школы или детские сады.  Обратитесь к врачу и следуйте его советам. 


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