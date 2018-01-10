В Армении госпитализировано около 600 человек с ОРВИ







Ежедневный мониторинг показал, что заболеваемость особенно распространена среди малолетних детей, чем и объясняется загруженность детских больниц Еревана. Из указанных 600 пациентов, проходящих лечение в медицинских учреждения Армении, большинство являются детьми в возрасте до 2-х лет.

В медицинских учреждениях также проходят лечение пациенты с воспалением лёгких и бронхитом. Состояние больных оценивается как лёгкой и средней тяжести с положительной динамикой. Больных с симптомами тяжелого воспаления легких, обусловленного осложнениями после гриппа, нет.



В 2015-2016 годах, в частности, во время сезона гриппа в стационарные медучреждения с острыми респираторными инфекциями обращались почти 1000-1500 человек.

Медицинские учреждения Армении обеспечены противовирусными препаратами, которые обеспечивают полное лечение острых респираторных инфекций и гриппа.



По результатам проведённых лабораторных исследований, с ноября 2017 года в Армении распространены виды гриппа А и В, а также другие респираторные инфекции (риновирусы, поксвирусы, парагрипп и респираторные вирусы). Уязвимыми группами для данных вирусов являются люди всех возрастов и, в особенности, малолетние дети.



Лучший способ избежать заражения - исключить контакты со всеми лицами с симптомами заболеваний. Если же вы уже заболели, не выходите из дома, не отправляйте больных детей в школы или детские сады. Обратитесь к врачу и следуйте его советам. В Армении в настоящее время госпитализировано около 600 человек с острыми респираторными заболеваниями и гриппом. Активация острых респираторных заболеваний в республике обусловлена активными контактами населения в праздничные дни. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства здравоохранения Армении.Ежедневный мониторинг показал, что заболеваемость особенно распространена среди малолетних детей, чем и объясняется загруженность детских больниц Еревана. Из указанных 600 пациентов, проходящих лечение в медицинских учреждения Армении, большинство являются детьми в возрасте до 2-х лет.В медицинских учреждениях также проходят лечение пациенты с воспалением лёгких и бронхитом. Состояние больных оценивается как лёгкой и средней тяжести с положительной динамикой. Больных с симптомами тяжелого воспаления легких, обусловленного осложнениями после гриппа, нет.В 2015-2016 годах, в частности, во время сезона гриппа в стационарные медучреждения с острыми респираторными инфекциями обращались почти 1000-1500 человек.Медицинские учреждения Армении обеспечены противовирусными препаратами, которые обеспечивают полное лечение острых респираторных инфекций и гриппа.По результатам проведённых лабораторных исследований, с ноября 2017 года в Армении распространены виды гриппа А и В, а также другие респираторные инфекции (риновирусы, поксвирусы, парагрипп и респираторные вирусы). Уязвимыми группами для данных вирусов являются люди всех возрастов и, в особенности, малолетние дети.Лучший способ избежать заражения - исключить контакты со всеми лицами с симптомами заболеваний. Если же вы уже заболели, не выходите из дома, не отправляйте больных детей в школы или детские сады. Обратитесь к врачу и следуйте его советам.