«Интер» хочет арендовать Мхитаряна: La Gazzette Dello Sport

Возможный трансфер капитана сборной Армении по футболу Генриха Мхитаряна продолжает оставаться в центре внимания итальянской прессы.

Как передает «Арменпресс», La Gazzette Dello Sport пишет, что «Интер», который в зимнее трансферное окно хочет усилить среднюю линию, рассматривает возможности аренды полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна на случай, если этот трансфер не состоится.

Как сообщалось ранее, в эти дни «Манчестер Юнайтед» проводит сборы в Дубае. Капитан сборной Армении по футболу, полузащитник Генрих Мхитарян в составе «Манчестер Юнайтед» отправился в Дубай. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью решил, что нужно сменить обстановку, и команда «Манчестер Юнайтед» будет тренироваться в Дубае.

Следующий матч в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» проведёт 15 января против «Сток Сити».