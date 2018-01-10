Время в Ереване: 11:07:36,   10 Январь

«Интер» хочет арендовать Мхитаряна: La Gazzette Dello Sport


Возможный трансфер капитана сборной Армении по футболу Генриха Мхитаряна продолжает оставаться в центре внимания итальянской прессы.

Как передает «Арменпресс», La Gazzette Dello Sport пишет, что «Интер», который в зимнее трансферное окно хочет усилить среднюю линию, рассматривает возможности аренды полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна на случай, если этот трансфер не состоится.

Как сообщалось ранее, в эти дни «Манчестер Юнайтед» проводит сборы в Дубае. Капитан сборной Армении по футболу, полузащитник Генрих Мхитарян в составе «Манчестер Юнайтед» отправился в Дубай. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью решил, что нужно сменить обстановку, и команда «Манчестер Юнайтед» будет тренироваться в Дубае.

Следующий матч в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» проведёт 15 января против «Сток Сити».


Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации