Аронян и Мкртчян примут участие в открытом турнире Гибралтара

Лидеры сборных Армении по мужским и женским шахматам Левон Аронян и Лилит Мкртчян примут участие в открытом турнире Гибралтара.

Как передает «Арменпресс», основными соперниками Ароняна будут Максим Вашье-Лаграв, Хикару Накамура, Давид Наварра, Пентала Харикришна и др.

Открытый турнир Гибралтара начнется 21-го января и продлится до 1-го февраля.