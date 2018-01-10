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Ветер повалил деревья и повредил линии электропередач в Тбилиси


Сильный ветер, который не прекращался всю минувшую ночь в Тбилиси, вырвал с корнем деревья, повредил линии электропередач и  автомобили. Как передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik, об этом сообщает телеканал Rustavi2.

Ветер повалил деревья в том числе на площади Жвания и на проспекте Гурамишвили. Там они упали на пешеходную часть. К этому времени дорогу уже расчистили.

Подача электроэнергии была ограничена в нескольких районах Тбилиси.

Кроме того, из-за сильного ветра пришлось перенести авиарейсы. В частности, из Тбилиси не было выполнено два рейса в направлении Германии и Турции. Пассажирам пришлось ждать в аэропорту.

"Я летела в Стамбул, но из-за непогоды на пять часов перенесли полет", — сказала одна из пассажирок Ана Асраташвили.

Сила ветра в Тбилисском международном аэропорту достигала 31 метра в секунду.



 




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