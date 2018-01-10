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США перебросили в Европу три стратегических бомбардировщика


Три стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H, способных нести ядерное оружие, во вторники были переброшены на передовые авиабазы в Великобритании, свидетельствуют британские авиационные сайты, отслеживающие перемещение военной авиации, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Все три B-52H входят в состав 5-го бомбардировочного авиакрыла ВВС США, базирующегося на авиабазе "Майнот" в американском штате Северная Дакота.

О непосредственных целях и задачах переброски стратегической авиации ВВС США в Европу неизвестно.

 

 

 

 




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