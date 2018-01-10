В праздничные дни президент Армении Серж Саргсян находился в Армении: Владимир Акопян

В праздничные дни президент Армении Серж Саргсян находился в Армении. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь президента Армении Сержа Саргсяна Владимир Акопян.

«В праздничные дни президент Армении Серж Саргсян находился в Армении. Сведения, распространяемые в некоторых СМИ о том, будто он был в Москве и Европе, не соответствуют действительности»,- сказал пресс-секретарь президента Армении Сержа Саргсяна Владимир Акопян.

Пресс-секретарь президента Армении еще раз опроверг сведения о том, будто в новогодние праздники состояние здоровья президента Армении Сержа Саргсяна ухудшилось и он был госпитализирован в МЦ «Наири»., - подтвердил пресс-секретарь президента Армении Сержа Саргсяна Владимир Акопян то разъяснение, которое он уже публиковал ранее.