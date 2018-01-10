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В праздничные дни президент Армении Серж Саргсян находился в Армении: Владимир Акопян


В праздничные дни президент Армении Серж Саргсян находился в Армении. Об этом в беседе с «Арменпресс»  сказал пресс-секретарь президента Армении Сержа Саргсяна Владимир Акопян.

«В праздничные дни президент Армении Серж Саргсян находился в Армении. Сведения, распространяемые в некоторых СМИ о том, будто он был в Москве и Европе, не соответствуют действительности»,- сказал пресс-секретарь президента Армении Сержа Саргсяна Владимир Акопян.

Пресс-секретарь президента Армении еще раз опроверг сведения о том, будто в новогодние праздники состояние здоровья президента Армении Сержа Саргсяна ухудшилось и он был госпитализирован в МЦ «Наири». «Указанная информация не соответствует действительности. Президент был слегка простужен, он находился дома», - подтвердил пресс-секретарь президента Армении Сержа Саргсяна Владимир Акопян то  разъяснение, которое он уже публиковал ранее.


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