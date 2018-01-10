Экономисты считают важным осуществление государственного контроля для смягчения повышения цен, чтобы инфляционные ожидания не позволили недобросовестным хозяйственникам раздувать цены.

По мнению экономиста Татула Манасеряна, прогнозы инфляции осуществляются с помощью различных методов и инструментов, что, в частности, в последние годы успешно делает ЦБ Армении. «Мы обязаны учитывать реальный сектор экономики, понять тенденции, приводящие к инфляции в связи с внутренними факторами. На самом деле, есть множество факторов, на которые мы почти не можем повлиять, за исключением тех случаев, когда отдельные импортеры получают сверхприбыль, и это нужно сдерживать контролирующими действиями государства»,- сказал в беседе с «Арменпресс» Татул Манасерян.

По его словам, тем не менее, сдерживающие механизмы достаточно ограничены. «ЦБ пытается осуществлять контроль своей финансово-кредитной политикой, есть и другие госорганы – ГКЗЭК, Министерство по экономическому развитию и инвестициям и пр., которым надлежит предпринять в этом направлении определенные шаги»,- сказал Татул Манасерян.

По словам экономиста Атома Маргаряна, он согласен с тем, что государство может частично сдерживать рост цен. По его словам, он пока не видит серьезных оснований для осуществления сдерживающей политики со стороны ЦБ Армении.

«По итогам 2017-го года, инфляция была ниже ожидаемой - 4 ± 1.5%. пока нет официальных данных, однако можно сказать, что инфляция будет в пределах 2.5-2.7%. да, вследствие изменений в налоговом законодательстве повысились цены на топливо, алкоголь, бензин, да, есть рост цен, однако влияние перечисленных единиц на общую продуктовую корзину - 0.92%, не считаю целесообразным делать из этого проблему и создавать инфляционные ожидания»,- сказал он.

Что касается субсидирования необеспеченных групп населения, то, по мнению Татула Манасеряна, вопрос усложняется, поскольку нереалистично субсидировать довольно существенные группы населения по разным видам товаров. «Пока реальный сектор экономики не обеспечивает серьезной активизации, пока не развивается экономика, субсидирование половины населения является нереалистичным... Это можно делать в отдельных случаях – скажем, при пересмотре тарифов, однако не по всем подорожавшим товарам»,-сказал он.

По мнению Атома Маргаряна, если инфляция превзойдет 4%, надо будет субсидировать цены. «Пред;положим, если подорожает сжиженный газ, что в вышеуказанных 0.92% составляет наибольшую долю - 0.35%, что приведет к подорожанию проезда в общественном транспорте, то государство должно будет субсидировать транспортные компании, которые представят заявки на повышение тарифов. Однако, думаю, что повышения платы за проезд не будет, поскольку в тарифах цена на газ составляет ничтожный процент. Кроме того, когда цена на газ была снижена, транспортные компании выиграли, поскольку плата за проезд снижена не была»,-сказал он.

По мнению Атома Маргаряна, инфляционные ожидания могут создавать основания для недобросовестных хозяйственников, которые могут раздуть цены.

«Любая частная компания стремится к прибылям и сверхприбылям, сокрытию доходов, неуплате налогов, и наша страна не является исключением. Надо изучить документацию таких компаний. Это серьезная тема, и до повышения цен, крупные компании должны подумать – насколько это будет обоснованно»,-сказал он.