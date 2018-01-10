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ВБ: темпы роста мировой экономики в 2018 году повысятся до 3,1%


Темпы роста мировой экономики в 2018 году повысятся до 3,1%, но потенциал дальнейшего роста вызывает обеспокоенность. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в опубликованном во вторник январском докладе Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики".

"Темпы роста мировой экономики в 2018 году повысятся до 3,1%, однако потенциал дальнейшего роста вызывает обеспокоенность. Ожидается, что имеющиеся в мировой экономике резервы будут постепенно исчерпаны", - отмечается в документе.

По прогнозам ВБ, "после гораздо более успешного, чем ожидалось, 2017 года темпы роста мировой экономики в 2018 году могут достичь 3,1% за счет дальнейшего восстановления инвестиций, подъема промышленности и торговли, а также благодаря стабилизации цен на сырье, благоприятно сказывающейся на положении развивающихся стран - экспортеров сырьевых товаров".

 

 

 

 




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