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Дорога Степанцминда-Ларс закрыта: есть опасность схода лавин


Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 10:30 10-го января дорога Степанцминда-Ларс закрыта: есть опасность схода лавин. межгосударственные  и республиканские дороги на территории Армении открыты.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.


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