Трамп и обе партии конгресса договорились разработать реформу по иммиграции

Президент США Дональд Трамп и лидеры Республиканской и Демократической партий договорились разработать иммиграционную реформу. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Президент США Дональд Трамп только что завершил успешную встречу по иммиграционной реформе с обеими партиями из обеих палат конгресса. Во время той части встречи, которая проходила за закрытыми дверями, они достигли соглашения по проведению переговоров для разработки законодательства, которое позволит провести критически необходимые реформы в четырех областях высокого приоритета", — сказала Сандерс.

По ее словам, речь идет об обеспечении безопасности границ, окончании "цепной миграции" дальних родственников к иностранцам в США и прекращении визовой лотереи, по которой в США приезжают 55 тысяч иммигрантов в год. Также речь пойдет о возможности отсрочки депортации иностранцев, незаконно прибывших в США в детском возрасте.