Парламент Венесуэлы объявил недействительным решение о выпуске национальной криптовалюты

Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Венесуэлы признала 9 января недействительным решение властей о выпуске национальной криптовалюты петро. Соответствующее решение было принято единогласно. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщается в Twitter законодательного органа, находящегося под контролем политических противников исполнительной власти.

"Эту мошенническую политику никто не изучает и не одобряет, - заявил депутат Карлос Валеро. - Какая криптовалюта может помочь решить проблемы страны, когда инфляция достигла 2616%".

5 января президент Венесуэлы Николас Мадуро дал распоряжение начать выпуск 100 млн единиц национальной криптовалюты петро. "Каждый петро будет стоить столько же, сколько баррель венесуэльской нефти", - указал глава государства.



