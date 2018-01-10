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В одной из тюрем Турции произошло массовое отравление


В одной из тюрем Турции в городе Адыяман произошло массовое отравление заключенных, вследствие чего 98 человек было госпитализировано. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

В тюрьме открытого режима в полдень 9-го января была произведена дезинсекция, вечером многие из заключенные пожаловались на головокружение и тошноту.

Пострадавшие были госпитализированы, опасность их жизни не угрожает.


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