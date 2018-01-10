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Основные жалобы, полученные комиссией МО Армении, связаны с состоянием здоровья призывников


Основные жалобы, полученные комиссией МО Армении при министре обороны и под эгидой Общественного совета, связаны с состоянием здоровья призывников.

В беседе с «Арменпресс» председатель этой комиссии Гегам Арутюнян сказал, что как и ранее, жалобы, в основном связаны с медицинскими вопросами.

«Как и ранее, жалобы, в основном – 90%, связаны с медицинскими вопросами. В декабре мы получили 100 жалоб, сейчас их около  110. Мы уже выслушали 100 обращений-жалоб, остальные будут выслушаны в надлежащем порядке»,- сказал он.

Основная часть затронутых в жалобах проблем связана с опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистой ситемой, глазными болезнями, проблемами психического здоровья.

 «Мы дали ход 2/3 обсужденных жалоб, что отнюдь не означает, что во всех случаях мы считаем заключение ВВК неверным»,-  сказал председатель комиссии Гегам Арутюнян.

Часто комиссия вмешивается, если считает, что необходимы дополнительные исследования или повторное обследование.


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