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Послы Ирана и РФ в Турции были вызваны в МИД


В связи с создавшейся в Идлибе ситуацией, послы Ирана и РФ в Турции были вызваны в МИД этой страны. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

В МИД Турции послам сообщили, что сирийские правительственные силы нарушили режим безопасности в Идлибе, что противоречит соглашениям, достигнутым в Астане тремя гарантами урегулирования сирийсксого конфликта – Турцией, РФ и ИРИ.

8-го января в Идлибе произошла ракетная атака на автоколонну турецких ВС. Пока авторство атаковавших не выяснено.


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