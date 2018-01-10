Президент Республики Корея заявил о готовности встретиться с лидером КНДР

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил о готовности провести встречу на высшем уровне с лидером КНДР Ким Чен Ыном при условии, что это будет способствовать решению проблемы северокорейской ядерной программы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он заявил на пресс-конференции в Сеуле в среду.

"Я готов провести встречу на высшем уровне, если это поможет решению ядерной проблемы Севера, а также восстановлению межкорейских отношений", - приводит его слова телеканал NHK. Президент также отметил, что Республика Корея положительно относится к проведению такой встречи только в случае определенных гарантий результата по ее итогам. По его словам, это не должны быть "переговоры ради переговоров".

Республика Корея не намерена отказываться от своей позиции по поводу необходимости денуклеаризации Корейского полуострова, сказал президент Республики Корея.

"Денуклеаризация Корейского полуострова, о чем [в прошлом] договаривались две Кореи, - наша основная позиция, от которой мы никогда не откажемся", - приводит его слова агентство Reuters.

Вместе с тем президент отметил, что не хотел бы немедленного воссоединения Севера и Юга.

Первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР состоялся утром 9 января. По итогам переговоров стороны договорились о возобновлении работы горячей линии связи между военными двух стран, проведении консультаций о снижении напряженности на межкорейской границе, а также о том, что КНДР направит на Олимпиаду в Пхёнчхан представительную правительственную делегацию, демонстрационную команду спортсменов по тхэквондо, болельщиков и группу поддержки