Песни, пляски, выставка: во Франции проходят дни Арцаха

В различных городах Франции, которые составили договоры о дружбе с арцахскими городами, проводятся различные культурые мероприятия, в рамках дней Арцаха во Франции. В эти дни очередь дошла до города Ле-Пен-Мирабо около Марселя, который полон духом арцахской культуры.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает советник госминистра Арцаха Артак Бегларян, который в эти дни находится в Марселе.

«Состоялась презентация книги французского адвоката Жирайра Гергеряна «НКР: Между сепаратизмом и самоопределением». В книге представлены история вопроса, нынешняя ситуация в Арцахе, особенности государственных институтов»,- сообщает советник госминистра Арцаха Артак Бегларян.

Параллельно презентации книги, была организована фотовыставка по арцахской тематике. На мероприятии присутствовали мэр города, сотрудники муниципалитета, региональный сенатор, представитель Арцаха во Франции, представители армянской общины.

Дни Арцаха во Франции стартовали еще в ноябре, когда здесь побывал с визитом президент Арцаха.