Reuters: число жертв оползней и наводнений в Калифорнии увеличилось до 13

Не менее 13 человек погибли во вторник в результате оползней и наводнений в южной части американского штата Калифорния. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя полиции округа Санта-Барбара.

По его данным, число погибших может вырасти в ближайшее время.

Ранее агентство Associated Press информировало о пяти погибших в городе Монтесито, где из-за оползней были разрушены несколько домов, некоторые жители считались пропавшими без вести.

С понедельника в Южной Калифорнии идут ливни, в нескольких районах штата эвакуировали жителей.