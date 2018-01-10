В Турции по делу о гюленовцах за год арестовали более 48 тысяч человек

После подавления попытки государственного переворота только за 2017 год в Турции по делу о гюленовцах арестовали 48 тысяч 305 человек. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken, ссылаясь на данные министра ВД Турции Сулеймана Сойлу.

По его словам, задержанных по делу о гюленовцах было в 3 раза больше. «Только эти цифры показывают, насколько серьезна проблема»,- сказал он.

Ранее СНБ Турции расшифровала мессиджи в приложении ByLock и предположила, что с его помощью заговоршики из числа гюленовцев общались друг с другом. По данным спецслужб, таким образом удалось разоблачить 53 тысячи гюленовцев. Вечером 15-го июля власти Турции заявили о попыке военного переворота в стране; в свою очередь, военные сделали сообщение о том, что взяли власть в свои руки. Утром 16-го июля повстанцы начали сдаваться, попыка военного переворота была подавлена.

Власти обвинили в организации попытки переворота Фетулла Гюлена – лидера религиозной организации «Хизмет Харекети», считающегося нурсистским (нурчулар), пропагандирующего ислам. Гюленовцы пропагандируют тершимость, межконфессиональный диалог, совместимость ислама и демократии.

По обвинению в участии в попытке государственного переворота были арестованы, уволены и подвергаются гонениям тысячи последователей Гюлена и те, кого подозревают в связях с ним и с движением«Хизмет Харекети».

Эрдоган пытается добиться экстрадиции Гюлена США, где тот проживает в штате Пенсильвания. Гюлен, в свою очередь, всячески отрицает свою причастность к перевороту и критикует Эрдогана.