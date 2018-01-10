МЧС Армении сообщает, что по положению на 08:15 10-го января на территории Армении осадков не наблюдается. 12-го января ожидается ясная погода. 10-11-го января в некоторых областях ожидаются осадки. На некоторых дорогах республики – местами гололед. Труднопроходима дорога Сотк-Карвачар.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, перевал Варденяц закрыт.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками. Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта.