Европейские индексы выросли - 09-01-18

МОСКВА, 10 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.13% и составил 13385.59 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.67% и составил 5523.94 пункта, британский FTSE вырос на 0.45% и составил 7731.02 пункта, российский MICEX вырос на 0.81% и составил 2225.39 пункта, а RTSI вырос на 0.76% и составил 1229.15 пункта.