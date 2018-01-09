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Прорабатывается возможность встречи глав МИД РФ и Ирана


Возможность проведения переговоров министров иностранных дел России и Ирана Сергея Лаврова и Джавада Зарифа на текущей неделе в Москве прорабатывается. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявили в департаменте информации и печати МИД РФ, комментируя соответствующие сообщения СМИ.

"Такая встреча возможна, она прорабатывается", - отметили в дипведомстве.




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