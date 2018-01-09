"Ташир" стала инвестором модернизации зоны "Экспо" на ВДНХ

Группа компаний "Ташир" выбрана инвестором модернизации зоны "Экспо" на ВДНХ. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом говорится в сообщении на инвестпортале Москвы.

По результатам открытого конкурса инвестором проекта создания высокотехнологичного выставочного кластера ВДНХ "Экспо" стала группа компаний "Ташир". Развитие зоны "Экспо" планируется на базе павильонов №№69, 70, 75 и включает в себя реставрацию, реконструкцию и новое строительство. Старт проекта запланирован на начало 2018 года. Общая сумма инвестиций – 27,281 миллиарда рублей, доля инвестора составит 22,271 миллиарда рублей, уточняется в материалах.

"Размер нового комплекса составит более 320 тысяч квадратных метров. Ежегодное количество посетителей, по предварительной оценке, возрастет с 1,5 до 4,5 миллионов человек. Для удобства гостей обустроят крытую прогулочную галерею. Павильон №70 "Монреальский" отреставрируют. Он станет современным концертно-конгрессным центром вместимостью четыре тысячи человек", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной.

Открытый конкурс на поиск инвестора был объявлен правительством Москвы 28 августа 2017 года. Архитектурная концепция комплекса разработана командой из шести ведущих архитектурных бюро столицы: Speech, Asadov Architectural bureau, Ginzburg Architects, ub.design, Аrch4 и Wall.

Группа "Ташир" владеет и управляет активами в строительной, девелоперской, промышленной отраслях, розничном бизнесе, энергетике и финансовом секторе в России и за рубежом. Совокупный портфель активов коммерческой недвижимости группы, по собственным данным, составляет более 2,5 миллиона квадратных метров.