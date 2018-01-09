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Из 5 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 4


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 5 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 8 и 9 января, раскрыто 4.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрирован 1 случай обнаружения наркотиков, раскрыто 13 случаев кражи, 3 случая мошенничества, по 1 случаю взяточничества и присвоения. 
Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 2 случая причинения телесных повреждений и кражи.
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 10 ДТП: 3 человека погибли, 9 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.




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