Из 5 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 4

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 5 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 8 и 9 января, раскрыто 4.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрирован 1 случай обнаружения наркотиков, раскрыто 13 случаев кражи, 3 случая мошенничества, по 1 случаю взяточничества и присвоения.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 2 случая причинения телесных повреждений и кражи.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 10 ДТП: 3 человека погибли, 9 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.