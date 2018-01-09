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На автодорогах Армении местами наблюдается гололедица


Министерство ЧС РА сообщает, что 9-го января по положению на 19:00 часов на автодорогах Армении местами наблюдается гололедица.

Как сообщает Арменпресс, на автодорогe Сотк-Карвачар и на Варденяцском перевале местами наблюдается гололедица. 

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия  и департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.


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