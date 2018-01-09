Министерство ЧС РА сообщает, что 9-го января по положению на 19:00 часов на автодорогах Армении местами наблюдается гололедица.

Как сообщает Арменпресс, на автодорогe Сотк-Карвачар и на Варденяцском перевале местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.