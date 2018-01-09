В Твиттере появился фейковый аккаунт под именем министра обороны Армении Вигена Саркисяна с хештегом @vigensargsyann. Как сообщает Арменпресс, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Дорогие друзья, есть такая фейковая страница, мы должны сделать все, чтобы закрыть эту страницу», - написал Ованнисян.