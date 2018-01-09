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Николай Григорян назначен советником секретаря Совета национальной безопасности


Генерал-майор Николай Григорян назначен советником секретаря Совета национальной безопасности Армении. Как сообщает Арменпресс, он был отстранен с должности заместителя директора Спасательной службы министерства по чрезвычайным ситуациям по собственному заявлению.




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