Поручено представить программу по благоустройству ереванских дворов на 2018 год

В ходе состоявшегося в мэрии Еревана рабочего совещания управлению по строительству и благоустройству аппарата мэрии и руководителям административных районов мэр Тарон Маргарян поручил представить программу по благоустройству дворов на 2018 год.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, управлению по внешним связям аппарата и руководителям административных районов поручено подготовить и представить на утверждение программу сотрудничества между административными районами Еревана, областями РА и регионами Республики Арцах на 2018 год.

В завершение рабочего совещания мэр Тарон Маргарян поручил управлению культуры аппарата мэрии начать подготовительные работы по организации и проведению праздничных мероприятий по случаю Дня Святого Саркиса, 27-го января и Дня Армянской Армии, 28-го января.