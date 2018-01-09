Все вопросы, поднятые жителями Еревана в праздничные дни, были оперативно решены

Во время состоявшегося в мэрии Еревана первого рабочего совещания 2018 года, которое вел мэр Тарон Маргарян, было доложено то по поручению мэра столицы с 30 декабря по 7-е января с целью обеспечения оперативной реакции на вопросы, волнующие население, в аппаратах мэрии Еревана и административных районов столицы было обеспечено круглосуточное дежурство. Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, таким образом, все вопросы, поднятые жителями в праздничные дни, были оперативно решены.

Было доложено, что в праздничные дни во всех муниципальных поликлиниках также было установлено дежурство и обеспечено должное медицинское обслуживание граждан.В нерабочие праздничные дни был обеспечен круглосуточный контроль за бесперебойной работой систем отопления и водоснабжения культурных и образовательных учреждений. Было отмечено, что во всех вышеупомянутых учреждениях системы отопления функционируют бесперебойно.Выразив удовлетворение работами по организации и обеспечению круглосуточного дежурства в праздничные нерабочие дни, мэр Тарон Маргарян выразил также благодарность службам жизнеобеспечения населения, в результате совместной работы с которыми поднятые жителями в праздничные дни проблемы были оперативно решены.Относительно установленного контроля за праздничным оформлением столицы, Тарон Маргарян поручил продолжить дежурство до 13-го января.