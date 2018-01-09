Азиатские индексы выросли - 09-01-18

ТОКИО, 9 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.57% и составил 23849.99 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.48% и составил 1889.29 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.13% и составил 3413.90 пункта, а HANG SENG вырос на 0.36% и составил 31011.41 пункта.