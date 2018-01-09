ООН в 2021 году планирует первый самостоятельный запуск космического корабля

ООН планирует в районе 2021 года осуществить первый самостоятельный запуск беспилотного космического корабля в сотрудничестве с его разработчиком - американской венчурной компанией Sierra Nevada.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила в опубликованном во вторник интервью японской газете "Иомиури" директор Управления ООН по вопросам космического пространства Симонетта ди Пиппо.

По ее словам, речь идет беспилотном корабле многоразового использования Dream Chaser длиной около 9 метров, который напоминает уменьшенную модель американского Shuttle. Его предполагается с помощью ракеты-носителя выводить на орбиту высотой около 300 км. На ней корабль будет находиться около двух недель и после этого самостоятельно вернется на базу.

По словам директора Управления, этот аппарат будет использоваться для проведения различных экспериментов, доступных всем членам ООН - в первую очередь развивающимся государствам, у которых нет средств на собственную космическую программу. Предполагается, что проект будут финансировать спонсоры, а также государства, которые решат им воспользоваться. В наступившем году детали этого начинания будут прорабатываться в Управлении ООН по вопросам космического пространства.





