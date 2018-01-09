Евросоюз готовится к возможному провалу переговоров по Brexit

Евросоюз готовится к возможному сценарию, при котором Лондон и Брюссель не смогут прийти к соглашению по выходу Великобритании из состава сообщества. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил на пресс-конференции во вторник официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас.

"Мы удивлены, что Великобритания удивлена, что мы готовимся к сценарию, который объявила сама Великобритания", - сказал он.

Схинас подчеркнул, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не раз заявляла о том, что "провал соглашения для Лондона лучше, чем плохое соглашение". "Мы отнеслись к этим словам серьезно, поэтому естественно, что мы готовимся к любому исходу", - отметил представитель ЕК.





