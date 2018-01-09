Президент Польши отправил в отставку министров обороны и иностранных дел

Президент Польши Анджей Дуда по предложению премьера Матеуша Моравецкого отправил в отставку нескольких министров, в числе которых глава оборонного ведомства Антоний Мачеревич, а также министр иностранных дел Витольд Ващиковский. Как передает Арменпресс, об это сообщает польский телеканал ТВН24.

Кроме того, постов лишились министры по делам охраны окружающей среды, здравоохранения и цифровых технологий.

Польский МИД возглавит Яцек Чапутович, а министерство национальной обороны - Мариуш Блащак, который в свою очередь отойдет от руководства министерством внутренних дел. Ему на смену в МВД Польши придет Йоахим Брудзиньский.

Глава правительства Польши Моравецкий уйдет с поста главы польского минфина, который возглавит Тереза Червиньская.