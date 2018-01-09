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Сотрудники муниципальных детских садов Еревана будут пользоваться услугами, предоставляемыми пакетом медицинского страхования


В ходе состоявшегося в мэрии Еревана рабочего совещания, которое вел мэр Еревана Тарон Маргарян, заместитель мэра Ваге Никоян доложил, что с 1-го января 2018 года как сотрудники аппарата мэрии и муниципальных организаций, так и 4700 сотрудников муниципальных детских садов будут пользоваться услугами, предоставляемыми пакетами медицинского страхования. 
Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в рамках процесса по обеспечению пакетами медицинского страхования сотрудников муниципальных учреждений с 1-го января 2018 года 170 сотрудников муниципальных шахматных школ также будут пользоваться услугами, предоставляемыми вышеупомянутыми пакетами.




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