Сотрудники муниципальных детских садов Еревана будут пользоваться услугами, предоставляемыми пакетом медицинского страхования

В ходе состоявшегося в мэрии Еревана рабочего совещания, которое вел мэр Еревана Тарон Маргарян, заместитель мэра Ваге Никоян доложил, что с 1-го января 2018 года как сотрудники аппарата мэрии и муниципальных организаций, так и 4700 сотрудников муниципальных детских садов будут пользоваться услугами, предоставляемыми пакетами медицинского страхования.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в рамках процесса по обеспечению пакетами медицинского страхования сотрудников муниципальных учреждений с 1-го января 2018 года 170 сотрудников муниципальных шахматных школ также будут пользоваться услугами, предоставляемыми вышеупомянутыми пакетами.