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Представители МККК посетили в Азербайджане армянских военнопленных


Представители делегации Международного комитета Красного Креста на днях посетили в Азербайджане армянских военнопленных Арсена Багдасаряна и Завена Карапетяна.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на АПА, во время визита военнопленным сообщили новости о семьях.

Гражданин Республики Арцах Арсен Багдасарян попал в азербайджанский плен 26 декабря 2014 года. В 2015 году азербайджанский суд приговорил Багдасаряна к 15 годам тюремного заключения с обвинениями.

Завен Карапетян, 1974 года рождения, появился на территории Азербайджана вечером 20 июня, пересекая армяно-азербайджанскую границу. У него психические проблемы.




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