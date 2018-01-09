СМИ: один из лидеров ХАМАС госпитализирован с огнестрельным ранением головы

Один из лидеров и основателей палестинского движения ХАМАС Имад аль-Алями доставлен в больницу с огнестрельным ранением головы.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник новостной портал Sama News.

Как заявил официальный представитель исламистов Фаузи Бархум, речь идет о несчастном случае. "Аль-Алями проверял личное оружие в собственном доме и случайно выстрелил в себя", - сказал он. По поступающей информации, врачи провели операцию, однако состояние пациента остается критическим.

Еще в 2007 году Израиль внес его в список подлежащих физическому уничтожению представителей верхушки исламистов.



