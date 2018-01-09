В Иране во время акций протеста задержали около 3,7 тысячи человек

Порядка 3,7 тысячи человек были задержаны в ходе протестов, проходивших в различных городах Ирана в течение нескольких дней с конца 2017 года, заявил член комитета по вопросам образования в парламенте страны Махмуд Садеги, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Принимая во внимание тот факт, что задержания этих лиц производились различными органами правопорядка и безопасности, невозможно назвать точное число (задержанных студентов)", — заявил Садеги агентству парламента страны ICANA, отметив, что общее число задержанных по всей стране составляет порядка 3,7 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что власти Ирана задержали главных организаторов протестных акций, при этом отпустив большинство ранее задержанных.

ФОТО: AFP