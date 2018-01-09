Парламент Каталонии обжаловал в КС меры Мадрида по урегулированию регионального кризиса

Парламент Каталонии обжаловал в Конституционном суде (КС) Испании применение 155-й статьи конституции, которая позволила ограничить самоуправление автономии.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщила во вторник региональная палата в Twitter.

По ее информации, "парламент представил в КС обжалование со ссылкой на неконституционность против мер, принятых правительством государства на основании 155-й статьи испанской конституции". Данное решение было одобрено в конце декабря постоянной депутацией регионального парламента благодаря голосам коалиций "Вместе за Каталонию" и "Каталония, да, это возможно". Против выступили центристская партия "Граждане", социалисты и Народная партия, поскольку, по мнению этих политических сил, 155-я статья была необходима после объявления о независимости автономии.





