Жители Норагавита сообщили о странном запахе: отклик МЧС

МЧС Армении проверило поступившие накануне в 18:12 несколько сигналов от граждан о том, что со стороны домов в первом тупике первой улицы района Норагавит и пролегающей к ним территории ощущается странный запах. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место выехала оперативная группа Шенгавитского отдела спасательного управления по Еревану. Спасатели побеседовали с жителями, осмотрели канализационные люки на прилегающей улице, проверили наличие странного запаха.

По поручению министра ЧС Давида Тонояна, сотрудники отдела по мониторингу лучевой, химической и биологической ситуации ведомства, Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов при Национальном центре кризисного управления, инспекции по экологии и недрам Министерства охраны природы, Национального центра по надзору и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения Армении, ЗАО "Веолия Джур" и "Еревангаза" осуществили исследование по указанному адресу.Специалисты МЧС осуществили исследование химического состава воздуха и воды в канализационных люках и направило их на лабораторный анализ. Согласно полученным данным, в составе воздуха и люках опасных или ядовитых веществ не обнаружено, а неприятный запах распространяется от канализационных вод. Здоровью людей ничего не угрожает.Результаты лабораторных исследований будут получены в течение пяти рабочих дней. Тогда же будут выявлены точные причины запаха и будут представлены предложения по его устранению.