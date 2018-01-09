Министр финансов Армении доложил президенту о запланированной на текущий год работе

Министр финансов Армении Вардан Арамян доложил президенту Армении Сержу Саргсяну во время рабочей встречи об итогах 2017 года и о запланированной на текущий год работе. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В частности, министр финансов Армении Вардан Арамян доложил президенту Армении Сержу Саргсяну о необходимости соблюдения макроэкономической стабильности, мероприятия по которой были начаты еще в 2017 году, и были направлены на снижение темпов рост коэффициента госдолг/ВВП.

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