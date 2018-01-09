Хоккейный клуб «Арарат» дважды обыграл «Металлург-2»

Ереванский хоккейный клуб «Арарат» продолжает успешные выступления в рамках открытого чемпионата Высшей лиги Беларуси.

Как передает «Арменпресс», ереванский хоккейный клуб «Арарат» в рамках открытого чемпионата Высшей лиги Беларуси провел два матча с «Металлургом-2» и дважды обыграл «Металлург-2». Ереванский хоккейный клуб «Арарат» одержал две крупные победы со счетом 8:2 и 6:3. После 34 игр «Арарат» с 68 очками занимает шестое место среди 14 команд, проведя на два матча меньше по сравнению с большинством клубов.

Следующие матчи «Арарат» проведет на выезде против БФСО «Динамо» 10 и 11 января.