Время в Ереване: 11:07:36,   10 Январь

В Арцахе в праздничные дни родились 25 малышей


За период с 31 декабря 2017 года по 7 января 2018 года в Республике Арцах  на свет появились 25  малышей.

Как сообщили «Арменпресс» в Минздраве Арцаха, за указанный период родились 16 мальчиков и 9 девочек.


Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации