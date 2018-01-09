Мощнейшие волны жары, поразившие на этой недели Австралию, начали убивать сотни и тысячи летучих мышей, вызывая перегрев их мозга и других жизненно важных органов, как передает Арменпресс, об этом сообщает онлайн-издание LiveScience.

"Можно сказать, что в таких условиях летучие мыши "варятся" в воздухе. При температуре в 44 градуса Цельсия их мозг в буквальном смысле вскипает — они теряют контроль над собой и не могут нормально ориентироваться в пространстве", — заявила Кэйт Райан (Kate Ryan), эколог из города Кэмбеллтаун, чьи слова передает LiveScience.

По подсчетам Райан, только в окрестностях Кэмблеллтауна экологи и местные жители нашли тысячи тел летучих мышей, уже погибших или почти умерших от теплового шока.В ближайшие дни, как ожидают экологи, волна жары спадет, однако к тому времени еще большее число летучих мышей "сварится" вживую.