Чемпионат по зимнему плаванию под открытым небом прошел в Китае

В ежегодном турнире по зимнему плаванию в Харбине участвовали 639 человек из Китая, России и США. Они соревновались на 25-метровой дистанции брассом и вольным стилем в проруби на реке Сунгари. Температура воздуха в это время года в Харбине опускается ниже —20 градусов, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.