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Чемпионат по зимнему плаванию под открытым небом прошел в Китае


В ежегодном турнире по зимнему плаванию в Харбине участвовали 639 человек из Китая, России и США. Они соревновались на 25-метровой дистанции брассом и вольным стилем в проруби на реке Сунгари. Температура воздуха в это время года в Харбине опускается ниже —20 градусов, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.




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