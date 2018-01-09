По причине метели и плохой видимости труднопроходим перевал Варденяц
14:58, 9 Январь, 2018
Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 14:30 09:30 9-го января по причине метели и плохой видимости труднопроходим перевал Варденяц.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.