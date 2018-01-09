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В Германии и Италии арестовали около 200 членов мафиозной группировки


Полиция Италии и Германии арестовала около 200 человек в рамках совместной операции против калабрийской мафиозной группировки Ндрангета, как передает Арменпресс, об этом сообщают во вторник европейские СМИ.

Стражи порядка провели операцию против кланов Фарао и Маринкола, которые вели деятельность в обеих странах в различных сферах, в том числе в винной и продовольственной промышленности, а также владели предприятиями по сбору мусора.

Отмечается, что полицейские в ходе совместной операции в двух странах изъяли у мафиози активы на почти 50 млн евро.

 

 




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